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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ندى حمدي لاعبة طائرة الأهلي : لقب الدوري مُهدى إلى الجماهير

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت ندى حمدي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أكدت أن الفريق قدم مباراة قوية وأن الفانلة الحمراء كانت السبب في تحقيق الفوز على ‏الزمالك والتتويج بلقب الدوري‎.‎

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لاعبة طائرة الأهلي : نسير بخطى ثابتة نحو طريق البطولات

وأوضحت: قدمنا أداءً قويًّا خلال الموسم الجاري، وبذلنا الكثير من الجهد والتعب، ونجحنا في حصد البطولة وإسعاد جماهير الأهلي‎.‎

وأشارت إلى أن اللاعبات قدمن عروضًا قوية في مشوار بطولة الدوري، ليواصل الفريق سيطرته على اللقب‎.‎

وتابعت: حققنا لقبًا مهمًّا للجميع، وهذه البطولة نهديها إلى جمهور الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني‎.

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