لاعبة طائرة الأهلي : نسير بخطى ثابتة نحو طريق البطولات
قالت ميار خليفة، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري الذي توج به الأهلي على حساب الزمالك يؤكد أن الفريق يسير بخطوات ثابتة على طريق البطولات.
وأوضحت ميار أن الفريق تعامل مع المباراة بمنتهى الجدية والتركيز، مما ساهم في تقديم أداء مميز، استحق عليه الفريق التتويج بالدوري.
وأشارت إلى أن التتويج بلقب الدوري جاء بعد مجهود كبير طوال الموسم، حيث تعاهد الفريق في بداية الموسم على التتويج بالدوري ليحصد «سيدات طائرة الأهلي» اللقب عن جدارة واستحقاق.
واختتمت أن الفريق لن يفرط في الفوز بأي بطولة ينافس عليها، وهدفه التتويج بكل البطولات.