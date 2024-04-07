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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبة طائرة الأهلي : نسير بخطى ثابتة نحو طريق البطولات

ميار خليفة
ميار خليفة

قالت ميار خليفة، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري الذي توج به الأهلي على حساب الزمالك يؤكد أن الفريق ‏يسير بخطوات ثابتة على طريق البطولات‎.

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مدرب سيدات طائرة الأهلي : التتويج بالدوري نتاج جهد شاق

وأوضحت ميار أن الفريق تعامل مع المباراة بمنتهى الجدية والتركيز، مما ساهم في تقديم أداء مميز، استحق عليه الفريق التتويج بالدوري‎.‎

وأشارت إلى أن التتويج بلقب الدوري جاء بعد مجهود كبير طوال الموسم، حيث تعاهد الفريق في بداية الموسم على التتويج بالدوري ليحصد «سيدات ‏طائرة الأهلي» اللقب عن جدارة واستحقاق‎.‎

واختتمت أن الفريق لن يفرط في الفوز بأي بطولة ينافس عليها، وهدفه التتويج بكل البطولات.

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