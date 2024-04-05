مقترحات لمنهج "الوعي الوطني" في الثانوية العامة
قدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، مقترحات لتدريس منهج "الوعي الوطني" في مرحلة الثانوية العامة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استحداث مادة متخصصة في مرحلة الثانوية العامة تحت مسمى "الوعي الوطني".
وذكر الخبير التربوي أنه في ظل الثورات الصناعية والرقمية المتلاحقة تضاءلت مساحات النفوذ الثقافي للدول وفي ظل انتشار الاستخدام الواسع لأساليب الحرب النفسية والغزو الفكري والثقافي أصبح من الضروري أن تهتم الأنظمة التعليمية بتعزيز الوعي الوطني لدى أبنائها.
واقترح الخبير التربوي أهم ما يجب تضمينه في منهج مادة "الوعي الوطني" المقرر على طلاب مرحلة الثانوية العامة.
مقترحات منهج الوعي الوطني
- عرض منهج الوعي الوطني بأسلوب شيق وممتع لسير بعض الرموز الوطنية التي أثرت في مستقبل الوطن وساهمت في تقدمه.
- تعميق الشعور بالهوية الجماعية من خلال دراسة العادات والتقاليد التي يتميز بها المجتمع المصري بالإضافة إلى دراسة نماذج من التراث الحضاري عبر العصور المختلفة.
- الاهتمام بالمواطنة الرقمية وإعداد المواطن الرقمي الذي يستطيع أن يتفاعل مع المستحدثات التكنولوجية بفعالية وأمان في منهج الوعي الوطني.
- الاهتمام بدراسة أساليب التأثير الإعلامي وتنمية قدرة الطالب على التفاعل النقدي مع النصوص والمشاهد التي يتعرض لها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.
- الاهتمام بعرض المشروعات القومية وفلسفتها وأهدافها في منهج الوعي الوطني.
- عرض وتناول الأهمية الاستراتيجية لموقع مصر وبعض المفاهيم المرتبطة بالأمن القومي المصري في منهج الوعي الوطني.
- أن يهتم هذا منهج الوعي الوطني بتعزيز مهارات المشاركة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي البناء لدى الطلاب.
- أن يتضمن منهج الوعي الوطني التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والتي تتطلب تكاتف الجميع لمواجهتها والتغلب عليها.
- أن يتضمن منهج الوعي الوطني عرضا للقنوات الرسمية والمسارات المختلفة التي تتضمن الفرص والخدمات التي توفرها الدولة للشباب لكي يستطيعوا من خلالها الارتقاء بأنفسهم وبوطنهم وطرق الالتحاق بهذه المسارات.