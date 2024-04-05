مقترحات لمنهج "الوعي الوطني" في الثانوية العامة

قدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، مقترحات لتدريس منهج "الوعي الوطني" في مرحلة الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استحداث مادة متخصصة في مرحلة الثانوية العامة تحت مسمى "الوعي الوطني".

وذكر الخبير التربوي أنه في ظل الثورات الصناعية والرقمية المتلاحقة تضاءلت مساحات النفوذ الثقافي للدول وفي ظل انتشار الاستخدام الواسع لأساليب الحرب النفسية والغزو الفكري والثقافي أصبح من الضروري أن تهتم الأنظمة التعليمية بتعزيز الوعي الوطني لدى أبنائها.

واقترح الخبير التربوي أهم ما يجب تضمينه في منهج مادة "الوعي الوطني" المقرر على طلاب مرحلة الثانوية العامة.

مقترحات منهج الوعي الوطني