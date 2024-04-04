استحداث مسارات تعليمية جديدة لطلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استحداث مسارات تعليمية جديدة لطلاب مرحلة الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال تقرير أعدّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من "الحوار الوطني" فيما يخُص التعليم قبل الجامعي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تركز على تحديث المسارات التعليمية المتاحة لطلاب مرحلة الثانوية العامة، بالشكل الذي يسمح بالتركيز على ميول ومهارات وقدرات الطلاب.

وشددت وزارة التربية البدنية على عدم الاقتصار على درجات الطالب في الاختبارات التحصيلية، في كل من مجالي التعليم العام والتعليم الفني.

فرص متعددة لامتحانات الثانوية العامة

وفي وقت سابق، كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منح الطلاب فرص متعددة لامتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد بعد التطوير.

ويصل قطار نظام التعليم الجديد إلى الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024-2025 ويصل إلى مرحلة الثانوية العامة خلال ثلاثة أعوام.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة تطوير نظام الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد، استعدادًا لبناء المناهج الدراسية الجديدة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعد حاليا لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الحوار سيتم بمشاركة جميه الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كل الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن رؤية تطوير الثانوية العامة تعتمد أيضًا على تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأكد وزير التربية والتعليم وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والانتهاء من الوثائق النوعية لكل مادة والاهتمام بالبنية المعرفية للطلاب

ونبه وزير التربية والتعليم إلى دمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.