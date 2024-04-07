لويس إنريكي: مواجهة برشلونة لديها طابع خاص

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن مواجهة فريقه السابق برشلونة في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

قال لويس إنريكي في تصريحات صحفية : بالطبع، من الخاص بالنسبة لي أن أواجه نادي برشلونة، لكن لدي رغبة كبيرة في الفوز بالألقاب هنا، في الفوز بالألقاب في النادي الذي أنا فيه اليوم، الذي يثق بي، وأريد أن أعطي الفرح للمشجعين.

وواصل مدرب باريس سان جيرمان: نحن جاهزون لأي مباراة، خصوصًا في دوري الأبطال، انها بطولة تحفز الجمهور واللاعبين.

وتابع: هل تواصلت مع تشافي؟ أرسلت لتشافي رسالة، لكن لن اخبرك بها.

وكان انريكي مديرا فنيا لفريق برشلونة لمدة 3 سنوات في الفترة من 2014 حتى 2017، وتوج معهم بالعديد من البطولات محلية وقارية، وكانت آخر مرة توج بها البارسا بدوري أبطال أوروبا في 2015 تحت قيادته.