راموس ينقذ باريس سان جيرمان من الخسارة أمام متذيل الدوري الفرنسي

خطف باريس سان جيرمان التعادل بصعوبة أمام كليرمونت فوت لينتهي اللقاء بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.



كان باريس سان جيرمان متأخرا في النتيجة حتى الدقيقة 85 بهدف نظيف، قبل أن ينجح راموس مهاجم الفريق الباريسي في تسجيل هدف التعادل بصناعة كيليان مبابي، ليخطف نقطة من المباراة.

وكان حبيب كيتا لاعب كليرمونت فوت سجل هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 32، قبل أن ينجح راموس في خطف التعادل لباريس.

وكان باريس سان جيرمان سجل هدفا قبل نهاية الشوط الأول عبر سيني مايولو لكن تدخلت تقنية الفيديو وقامت بإلغاءه.

موقف باريس سان جيرمان وكليرمونت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي:

رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما رفع كليرمونت فوت رصيده إلى 21 نقطة محتلا المركز الأخير.