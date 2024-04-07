الفيتامين يقلل من خطر الوفاة.. تعرف عليه

يستخدم الجسم فيتامين د لتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، ويتم استخدام هذه العناصر الغذائية لاحقًا للحفاظ على الأسنان والعضلات والعظام قوية وصحية، وخلال فصل الشتاء، يوصى بتناول مكملات فيتامين د للحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك والحماية من الأمراض الموسمية.

تقول الطبيبة العامة تاتيانا زاخاروفا في مقابلة مع MedicForum: "أظهرت الدراسات الحديثة أن مكملات فيتامين د قد تكون وسيلة فعالة لتقليل الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا ومكملات فيتامين د هي الأكثر فعالية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا".

بالإضافة إلى تقليل الوفيات، ثبت أن مكملات فيتامين د فعالة من حيث التكلفة لأن المكملات الغذائية تقوي العظام، مما يقلل من خطر الكسور في حالة السقوط.

ومن المرجح أن تكون مكملات فيتامين د مفيدة سريريًا لأولئك الذين يعانون من نقص، ولكنها لن تقدم فائدة تذكر أو لا تقدم أي فائدة لأولئك الذين لديهم مستويات كافية من الفيتامين.

تعتبر مكملات الفيتامينات فعالة طالما أن الشخص يعاني من نقص الفيتامين ويمكن أن تؤدي جرعة زائدة من فيتامين د إلى تراكم الكالسيوم في الجسم، مما يؤدي إلى إضعاف العظام وإلحاق الضرر بالقلب.

من المهم ملاحظة أنه في حين أنه من الممكن تناول جرعة زائدة من فيتامين د من تناول المكملات الغذائية، إلا أنه من غير الممكن تناول جرعة زائدة من فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس.

يوجد فيتامين د في الأطعمة مثل:

• سمك السالمون

• السردين

• سمك مملح

• سمك الأسقمري البحري

• لحم أحمر

• الكبد

• صفار البيض

• الأطعمة المدعمة

ما هو جهاز المناعة؟

هو مجموعة من الخلايا داخل الكائن الحي مهمتها حمايته من الأمراض والإعتلالات من خلال تحديد العوامل الممرضة، والخلايا السرطانية وقتلها، يعمل الجهاز المناعي على تحري مجموعة واسعة من العوامل، من الفيروسات إلى الديدان الطفيلية، ويميزها عن خلايا الجسم وأنسجته من خلال تمييز ما يسمى بمولدات الضد ومن ثم مهاجمتها، يعتقد أن العديد من الفيروسات والبكتيريا تقوم بتحويل هذه المولدات من شكل إلى آخر للهروب من جهاز المناعة.

وللتغلب على هذا التحدي، تطورت العديد من الآليات التي تتعرف وتحدد العوامل الممرضة، فحتى الكائنات البسيطة أحادية الخلية مثل البكتيريا، تملك أنظمة انزيمات للحماية من العدوى الفيروسية.