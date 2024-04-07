تعريفة الـ " توك توك" في قرى طنطا بالغربية بـ " 5 جنيهات".. وعقوبات للمخالفين

واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة الغربية بالاعلان عن تعريفة التكتوك بمبلغ 5 جنيهات.



وكان الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا قد شدد على اعلان ولصق تعريفة ركوب التكتوك على كل مركبة

وشدد د- عيسى على إلزام سائقى مركبات التوكتوك بتعريفة الركوب المقررة ومتابعة تنفيذ القرار بكل حزم،

وقامت الوحدة المحلية بقرية نواج بلصق استيكرات بقيمة التعريفة

كما تم تحديد رقم لكل توكتوك وأخذ بيانات مالكه لإتخاذ الإجراءات ضده فى حالة مخالفة التعريفة المحدده

والتنبيه على المواطنين بالتوجه للوحدة فى حالة مخالفة أى سائق للتعريفة المحددة

وكان أحمد فاروق رئيس الوحدة المحلية لنواح واكرامى نصير سكرتير الوحدة قد أشرفا على ترقيم التكتوك والتنبية على السائقين بعدم المخالفة ووضع أرقام لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة مخالفة السائقين للتعليمات

من جانبه شدد محافظ الغربية على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، مطالباً المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ،إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم" على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤).