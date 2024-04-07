نشأت الديهي عن احتمالية وجود رد انتقامي إيراني: "المنطقة لا تتحمل"

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك مسؤولاً أمريكيًا يتحدث بأن إيران ستقوم بهجوم انتقامي ضد مصالح أمركيا وإسرائيل في المنطقة، ردًا على مقتل مجموعة من القادة الإيرانين في دمشق.

هجوم انتقامي ضد مصالح أمركيا وإسرائيل في المنطقة



وتابع "الديهي"،خلال تقديمه برنامج "بدون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،: "المنطقة لا تنحتمل، وظني أن هناك تفاهمات أمريكية إسرائيلية، رغم التصريحات المتناقضة في وسائل الإعلام بين واشنطن وطهران".



ولفت إلى أن تركيا قامت بتعليق اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، بعد تعليقها من جانب روسيا والدول الأوروبية، وربما هذا يقودنا إلى حرب طاحنة بين روسيا والناتو.



نشأت الديهي: "في القريب العاجل الأمور ستتغير لصالح المواطن"



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حفل "إفطار الأسرة المصرية" سُنة جديدة حدثت في عهد الرئيس السيسي، حيث تفطر مجموعة من كل فئات الشعب المصري في حضور رأس الدولة.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بدون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،: "الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في حفل إفطار الأسرة المصرية على أن القادم أفضل، وبأن البطل الحقيقي هو المواطن والشعب المصري، معقبًا :"رمضان يحمل إلينا دائمًا بشريات كثيرة"

وأضاف: "إن شاء الله في القريب العاجل، سيرى الناس تغييرًا كبيرًا في الكثير من الأمور لصالح المواطن اللي هو بطل الحكاية"





نشأت الديهي: مصر تضغط من أجل تحقيق هذا المطلب في مفاوضات وقف إطلاق النار



كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل جديدة حول المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية الفلسطينية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بدون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، إن وكيل المخابرات الامريكية ورئيس الموساد الإسرائيلي ونائب رئيس الوزراء القطري سيأتون إلى القاهرة غدًا، لعقد جولة جديدة من المقفاوضات، حول عقد هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع أن دولة الاحتلال ترفض عودة الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال رغم صعوبة الوضع، مشيرًا إلى أن مصر تضغط من أجل تحقيق هذا المطلب في المفاوضات.