نشأت الديهي: 57.8 مليار دولار أموال دخلت مصر خلال أيام

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البنك الدولي أعلن عن منح مصر 6 مليار دولار، منهم 3 مليار دولار للحكومة ، و3 مليار لدعم مشروعات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستضخ خلال 3 سنوات فقط، داخل جسد الاقتصاد المصري.

وتابع"الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بدون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن مصر حصلت على عائدات دولارية ما بين استثمارات مباشرة قدرت بـ35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة ، بالإضافة لـ8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، خلاف 8.8 مليار من الاتحاد الأوربي، واليوم 6 مليار دولارمن البنك الدولي، ليصبح الاجمالي 57.8مليار دولار دخلوا البنك المركزي المصري خلال عدة أيام.

ولفت إلى أن ما دخل لمصر من مليارات الدولارات هو الأكبر من نوعه على الإطلاق في تاريخ مصر، بالإضافة لمشروع الاطروحات الحكومية الذي يشمل خروج الدولة المصرية من بعض القطاعات، سيؤدي إلى توفير ما يقرب من 6 مليار دولار.