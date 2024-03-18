الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

نشأت الديهي: 57.8 مليار دولار أموال دخلت مصر خلال أيام

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البنك الدولي أعلن عن منح مصر 6 مليار دولار، منهم 3 مليار دولار للحكومة ، و3 مليار لدعم مشروعات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستضخ خلال 3 سنوات فقط، داخل جسد الاقتصاد المصري. 

وتابع"الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بدون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن مصر حصلت على عائدات دولارية ما بين استثمارات مباشرة قدرت بـ35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة ، بالإضافة لـ8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، خلاف 8.8 مليار من الاتحاد الأوربي، واليوم 6 مليار دولارمن البنك الدولي، ليصبح الاجمالي 57.8مليار دولار دخلوا البنك المركزي المصري خلال عدة أيام. 

txt

نشأت الديهي يكشف سبب الهجوم الإسرائيلي على مسلسل "مليحة" (فيديو)

txt

نشأت الديهي: صفقة رأس الحكمة تحققت بسبب وجود جيش قوي يحمي الاستقرار

ولفت إلى أن ما دخل لمصر من مليارات الدولارات هو الأكبر من نوعه على الإطلاق في تاريخ مصر، بالإضافة لمشروع الاطروحات الحكومية الذي يشمل خروج الدولة المصرية من بعض القطاعات، سيؤدي إلى توفير ما يقرب من 6 مليار دولار.

مواد متعلقة

الجميع متفائل.. نشأت الديهي: صفقة رأس الحكمة بداية تراجع الأسعار (فيديو)

عقبالك.. نشأت الديهي يرد على إعلامي إخواني قدر ثروته بمليوني دولار (فيديو)

رسالة نارية من الديهي لأبي أحمد: "عامل نفسه من بنها وللصبر نهاية"

نشأت الديهي مشيدًا بانخفاض أسعار 30 سلعة: "عين الدولة مفتحة"

الجريدة الورقية