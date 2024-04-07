رئيس اتحاد العمال المصريين: نؤكد على روح المحبة والإخوة

مسلم ومسيحي على مائدة إفطار بإيطاليا..



شارك الدكتور عيسي إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا في إفطار، أقامته جمعية الثقافة الإسلامية بإيطاليا وجامع الهدى في روما برئاسة الحاجة زينب إسماعيل ، وبمشاركة كنيسة القديس فيليشى ، وذلك من روح الأخوة والصداقة والمحبة بين الأديان.



وصرح الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، بأنه حريص على مشاركته السنوية في الإفطار الذي يشارك فيه الكثير من رموز من كل الجاليات العربية المقيمة في إيطاليا.



واضاف عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا إن تلك هي روح الإخوة والصداقة والمحبة بين الأديان، مؤكدًا أنه تقليد سنوي يحافظون ويحرصون عليه، وتفتح الكنيسة والجامع أبوابهما للم شمل الأديان معًا.

تهنئة للرئيس السيسي

وقد هنأ مؤخرا إتحاد العمال المصريين في إيطاليا الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لولاية رئاسية جديدة.

وأكد الاتحاد، أن خطاب الرئيس السيسى، أمام مجلس النواب اليوم ، تضمن العديد من رسائل الطمأنة، ولعل أبرزها وحدة شعبنا للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التى يستحقها.



واكد عيسي إسكندر رئيس الاتحاد أن بيان الرئيس السيسى، تضمن رؤية واضحة في جميع القطاعات، سواء علي صعيد علاقات مصر الخارجية، وأولوية حماية وصون أمن مصر القومى، كما أنه تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، مؤكدا استمرار معركة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكان قد صرح الدكتور عيسي إسكندر ان قام بالإتفاق مع وزارة المواصلات الإيطالية لإجراء إختبار رخصة القيادة باللغة العربية ,وانه على وشك الإنتهاء من إتفاق لإسراع إجراءات إستخراج تأشيرات العمل والتى يعانى منها الكثيرون من المصريين الذين حصلوا على فرصة عمل فى إيطاليا .



تحذير من المخادعين والنصابين

وخلال المقابلة المتلفزة التى سيتم إذاعتها تباعا وجه إسكندر النصح إلى المصريين المتواجدين فى إيطاليا من بعض المراكز التى تدعى انها موكلة من الدولة الإيطالية بإعتماد شهادات دراسة اللغة الإيطالية ومساعدة المصريين على إنهاء إجراءات الضم العائلي وتقوم بجمع أموالا باهظة من المواطنين وتمنحهم شهادات غير صالحة أو مزورة ,ماتسبب فى فقد الكثير من المصريين تصاريح إقاماتهم أو فقدهم الحصول على الجنسية الإيطالية بسبب تزوير فى الأوراق التى تعتمدها القنصلية الإيطالية .

وتابع إسكندر نحن كنقابة ويل وكإتحاد للعمال المصريين فى إيطاليا الوحيدين المفوضين بإنهاء إجراءات تسوية معاشات المصريين والمساعدة فى حصولهم على حقوقهم من خلال قنواتنا الرسمية التى فوضتنا بها السلطات الإيطالية ,ويكفي ان تدخلوا على موقع القنصلية الإيطالية بالقاهرة لمتابعة العنوان الرسمي (للكاف والباترونات ) التابع لنقابتنا فى القاهرة .



إسراع إجراءات إستخراج نتائج قانون إستقدام العمالة



أما فيما يتعلق بعقود إستقدام العمالة الموسمية من مصر , نصح إسكندر المصريين بالرجوع إلى مكتب الكاف والباتروناتو التابع للقنصلية الإيطالية للتأكد من صحة هذه العقود وعدم الوقوع فى شباك المخادعين والنصابين الذين يقومون بإستغلال حاجة الشباب إلى الهجرة والعمل فى إيطاليا .

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