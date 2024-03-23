إيطاليا: وحدة الاتحاد الأوروبي أمر أساسي بشأن أوكرانيا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش أعمال القمة الأوروبية في بروكسل، أن "وحدة الاتحاد الأوروبي هي أمر أساسي بشأن أوكرانيا".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، عن مصادر إيطالية قولها إن اللقاء تمحور حول مواضيع الساعة الرئيسية على جدول الأعمال الدولي بدءًا من أوكرانيا في ظل التزايد الكبير في الهجمات الروسية ضد السكان المدنيين.

وأضافت المصادر، أنه تم التأكيد في هذا الصدد على القيمة الأساسية لوحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الشركاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في دعم المقاومة الأوكرانية ضد الهجوم الروسي والسعي لتحقيق سلام عادل.

وكان مسئولون في الحكومة الإيطالية قد انتقدوا تصريحات الرئيس الفرنسي، التي لم يستبعد فيها عمليات غربية على الأرض في المستقبل بأوكرانيا للتصدي للهجمات الروسية.

من جهة أخرى، تحدثت مصادر دبلوماسية، في أعقاب اللقاء، عما وصفته بـ"تقارب خاص حول البعد الخارجي للهجرة" بين ميلوني وماكرون لمكافحة التدفقات غير النظامية، وحول الاستمرار "على طريق تعزيز الشراكات مع بلدان المنشأ والعبور والحاجة إلى مكافحة المتاجرين بالبشر بكل حزم، كما أكدت أيضاً استنتاجات المجلس الأوروبي اليوم".