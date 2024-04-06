علاج بسيطة قبل النوم يساعد على التخلص من الأرق

بدون الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، قد نشعر بالأرق في اليوم التالي، ونكافح من أجل التكيف مع العمل أو المهام الأخرى، ومع ذلك، بالنسبة لخمسنا، يعد هذا أمرًا شائعًا، مما يجعل كل وقت للنوم يبدو وكأنه عمل روتيني.

يمكن أن يستمر الأرق الحاد من ليلة واحدة إلى عدة أسابيع، بينما لا يستطيع المصابون بالأرق المزمن النوم ثلاث ليالٍ في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق لتحسين أنماط نومك، بما في ذلك التمارين البدنية والعقلية.

لأطعمة يمكن أن تحسن النوم

أوصت خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا بشكل خاص لـ MedicForum بأهمية الأطعمة الحلوة الشعبية التي تساعدك على النوم والتخلص من الأرق.

العسل الخام يحفز الميلاتونين ويوقف الأوركسين في الجسم، وهي مادة كيميائية تجعلنا نشعر باليقظة، وكوب من الماء الساخن مع الليمون والعسل هو مشروب مسائي رائع لتهدئة الجسم والاسترخاء قبل النوم والتخلص من الأرق.

كما أنها أيدت الوجبات الخفيفة والمشروبات الأخرى التي قد تساعد، يقول اختصاصي التغذية إن الكرز معروف بأنه أحد أفضل الأطعمة للنوم لأنه يحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين، وهي مادة كيميائية تتحكم في الساعة الداخلية للجسم التي تنظم النوم.

يقول بونوماريفا إن الموز يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما مرخيات طبيعية للعضلات، ويحتوي أيضًا على الكربوهيدرات التي تعزز النوم.

ما هو الأرق ؟

الأرق هو اضطراب شائع في النوم يمكن أن يؤدي إلى صعوبة النوم أو صعوبة الاستمرار فيه أو يجعلك تستيقظ مبكرًا مع عدم القدرة على العودة إلى النوم مرة أخرى وقد لا تزال تشعر بالإرهاق عند الاستيقاظ، ويمكن أن يوهن الأرق من مستوى طاقتك ومزاجك وأيضًا من صحتك وأدائك في العمل وجودة الحياة.

تختلف كمية النوم الكافية من شخص لآخر، ولكن يحتاج أغلب البالغين سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.

وفي بعض الأوقات يعاني الكثير من البالغين أرقًا (حادًا) قصير المدى، وهو ما يستمر لأيام أو أسابيع. وعادة ما يحدث ذلك نتيجة توتر أو حدث صادم ولكن يعاني البعض أرقًا (مزمنًا) طويل المدى يستمر لشهر أو أكثر ويمكن أن يكون الأرق هو المشكلة الأساسية أو قد يكون مرتبطًا بأدوية أو حالات طبية أخرى.

ولكنك لست بحاجة إلى التعايش مع ليالٍ بلا نوم وعادة ما يمكن لتغييرات بسيطة في عاداتك اليومية أن تكون مفيدة.