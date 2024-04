تسريح جماعي للموظفين في Best Buy

قام عملاء Geek Squad بإغراق موقع Reddit بصور شاراتهم ومنشورات حول "النوم" بعد أن أفادت التقارير أن الشركة قامت بعمليات تسريح جماعي للعمال هذا الأسبوع. قال موظف سابق تحدث إلى 404 Media إنه تم إرسال بريد إلكتروني إليهم لإخطارهم بالعمل من المنزل يوم الأربعاء، ثم تم الاتصال بهم بشكل فردي لإخبارهم بالأخبار المتعلقة بوظائفهم. كان بعضهم، وفقًا لمصادر 404 Media والعديد من منشورات Reddit، من عملاء Geek Squad منذ فترة طويلة والذين عملوا مع الشركة لأكثر من 10 أو حتى 20 عامًا. لم تستجب Best Buy بعد لطلب Engadget للتعليق.

كان هناك تدفق كبير من الدعم للعمال المسرحين في موقع Geek Squad الفرعي غير الرسمي، حيث أعرب الكثيرون عن أسفهم لفقدان الوظائف التي كرسوا جزءًا كبيرًا من حياتهم لها وأشاروا إلى أن الأمور في الفترة التي سبقت ذلك كانت تتجه نحو القلق. اتجاه. وعلق البعض بأن ساعات عملهم تضاءلت في الأشهر الأخيرة، حيث قال أحد الموظفين السابقين لـ 404 Media إن الأمر كان "صراعًا من أجل تدبر الأمور".

أجرت Best Buy عمليات تسريح جماعي للعمال مما أثر على الموظفين في متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها في الربيع الماضي فقط، وكما ذكرت The Verge، أشار الرئيس التنفيذي كوري باري خلال مكالمة أرباح الشركة في فبراير إلى أن المزيد من عمليات التسريح من العمل ستأتي في عام 2024 حيث تقوم Best Buy بتحويل الموارد نحو الذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى.