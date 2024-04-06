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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يتأخر أمام كليرمونت في الشوط الأول

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

خرج باريس سان جيرمان متأخرًا بهدف نظيف أمام نظيره كليرمونت، في الشوط الأول، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم  2023/2024.

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جاء هدف كليرمونت عن طريق اللاعب حبيب كيتا في الدقيقة 32، من عمر الشوط الأول من المواجهة، فيما قام حكم المباراة بإلغاء هدف لصالح البي اس جي النتيجة عن طريق سيني مايولو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.
وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب لاعبي باريس سان جيرمان، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف التعادل.
ويأتي باريس سان جيرمان على رأس ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 62 نقطة، بينما يحتل بريست وصافة الترتيب ب 50 نقطة، وليل ثالث الترتيب ب 49 نقطة.

ويترقب عشاق باريس سان جيرمان مواجهة قوية أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الحالي.

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