مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة كليرمون الليلة
يلتفي فريق باريس سان جيرمان مع نظيرة فريق كليرمون مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة ال 28 من الدوري الفرنسي علي ملعب بارك دي برانس.
وستقام المباراة مساء اليوم الموافق 6 إبريل 2024 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكه المكرمه.
تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع:
حراسة المرمى: دوناروما.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: اوجارتي، فيريرا، رويز.
خط الهجوم: ديمبلي، مبابي، كولو مواني.
ترتيب باريس وكليرمون في الدوري الفرنسي:
ويتواجد باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة بينما يتواجد فريق كليرمون في المركز ال 18 برصيد 20 نقطة.