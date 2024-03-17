التعليم العالي: خطة استراتيجية شاملة لتوحيد جهود المستشفيات الجامعية

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الاستعداد لوضع خطة استراتيجية شاملة لتوحيد جهود المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد 2024/ 2025.

خطة مشروعات التعليم العالي

وأوضح وزير التعليم العالي أن خطة مشروعات الوزارة تشمل استكمال إنشاء الجامعات التكنولوجية المُخطط تنفيذها، ومتابعة خطة الدولة للتوسع في التعليم الفني.

وأضاف وزير التعليم العالي أن خطة المشروعات تشمل أيضا: استكمال مقومات الجامعات الأهلية، واستكمال تنفيذ خطة البعثات المصرية، ومشروع الاختبارات المميكنة للجامعات الحكومية، ومشروع الجينوم المصري، ومشروعات ميكنة المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة عدد من كليات القطاع الصحى.

واستعرض وزير التعليم العالي المشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة، مشيرا إلى تقسيمها طبقا لأولويتها في التنفيذ، ونسبة تنفيذ كل مشروع إلى 3 محاور مشروعات.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الثلاثة محاور هي (أوشكت على الانتهاء أو "تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 75%"، ومشروعات جاري العمل بها، ومشروعات يقترح إدراجها في الخطة).

وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على التنسيق بين استكمال خطة التوسع في مشروعات التعليم العالي والخطة العامة لاحتياجات وموارد الدولة، خاصة وأن التعليم العالى مجال مُستدام ومستمر.

ونوه وزير التعليم العالي بأن الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي تعطي أولوية كبيرة لمشروع مبادرة "تحالف وتنمية".

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المبادرة تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لدورها فى تفعيل دور الجامعات فى خدمة محيطها الاجتماعي.

ونوه وزير التعليم العالي بتعظيم التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية وقطاع الصناعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت وزير التعليم العالي إلى الاهتمام بمشروع بنك المعرفة والدور الذي يقوم به فى دعم المشروعات التعليمية.

