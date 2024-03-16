19 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الجامعية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إنفاق 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد وزارة التعليم العالي الاهتمام بتطوير وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين في المستشفيات الجامعية.

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى تطوير 33 مستشفى من المستشفيات الجامعية، وتنفيذ 127 مشروعًا لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية.

واستقبلت المستشفيات الجامعية 24.5 مليون مريض خلال عام منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

خدمات المستشفيات الجامعية

وقدمت المستشفيات الجامعية خدمات عديدة ومُتميزة منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتنقسم المستشفيات الجامعية البالغ عددها 125 مستشفى إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة.

وتضم المستشفيات الجامعية 30 في المائة من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50 في المائة من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.



وساهمت 125 مستشفى جامعيًا في استقبال 24.5 مليون مريض، وتم إجراء 20 ألف عملية و887 ألف عملية مُعقدة، وإجراء الغسيل الكلوي لنحو مليون و250 ألف مريض، وتقوم المستشفيات الجامعية بتقديم خدماتها بفضل امتلاكها 36932 سريرًا، فيما بلغ إجمالي أعداد أسرة الرعاية الصحية 4950 سريرًا، وبلغ إجمالي عدد الحضانات 856 حضانة.





وبلغ عدد الحالات 375692 حالة في قوائم الانتظار بنسبة إنجاز 80%، في العديد من التخصصات وأبرزها (جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، زراعة الكلى، زراعة الكبد، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، القسطرة الطرفية، القلب المفتوح، زراعة القوقعة، قسطرة القلب، القسطرة المُخية).

والاكتشاف المُبكر وعلاج الأورام السرطانية، مثل: "سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الرئة"، في إطار المشاركة في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات.

