لاعب فيوتشر: الحظ لم يحالفنا في المباراة الأولى وهدفنا التأهل

أكد خالد رضا مدافع فريق مودرن فيوتشر على قدرة فريقه على الفوز غدًا أمام الزمالك والصعود للدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أضاف خالد رضا خلال المؤتمر الصحفي: لا يوجد مباراة صعبة وأخرى سهلة، لعبنا شوط أول أمام الزمالك ومستعدين للشوط الثاني غداً.

وواصل لاعب فيوتشر: غاب عنا التوفيق في المواجهة الأولى وأتمنى أن يحالفنا التوفيق غدًا ونحقق الفوز.

واتم: نعلم حجم الزمالك ونعلم اننا سنواجه فريق كبير ولكن مودرن فيوتشر أيضاً فريق كبير.

فيما أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لمباراة الغد أمام الزمالك بالكونفدارلية.

وقال تامر مصطفى خلال مؤتمر المباراة: كنا نريد أن نخرج بنتيجة أفضل في المباراة الأولى ولكن الأهم الآن أننا حددنا هدفنا وأصبحنا بلا أي ضغوط لأننا حددنا وجهتنا، نحتاج لتسجيل هدفين.

وتابع: نسعى لتقديم مباراة تليق بنا ونحقق نتيجة مرضية وأن نصعد للدور المقبل.