آرسنال يفوز على برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق آرسنال الفوز على نظيره برايتون الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



تقدم بوكايو ساكا للجانرز بالهدف الأول، في الدقيقة 33 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

بينما سجل كاي هافيرتز هدفين في الدقائق 62، والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال بنتيجة 3/0.

ونجح آرسنال في انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 71، بينما يأتي ليفربول ومانشستر سيتي في المركزين الثاني والثالث، لكن الريدز لديه مباراة أقل من الجانرز والسيتي.

وكان آرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، جورجينيو.

خط الهجوم: ساكا، جيسيوس، كاي هافيرتز.