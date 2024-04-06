السبت 06 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك بزيه الأبيض التقليدي أمام مودرن فيوتشر

بوابة الوفد الإلكترونية

عُقد مساء اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقرر لها في العاشرة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل سيرتدي فريق مودرن فيوتشر زيه باللون الأحمر، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من عمرو أبوالعز المدير الإداري للفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي مودرن فيوتشر، وطاقم التحكيم الجزائري المكلف بإدارة المباراة بقيادة مصطفى غربال.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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