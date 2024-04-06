آرسنال يتقدم على برايتون في الشوط الأول

نجح آرسنال في التقدم على نظيره برايتون بهدف نظيف في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 33 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وبحث آرسنال عن تحقيق الفوز خلال موقعة برايتون لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وكان آرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، جورجينيو.

خط الهجوم: ساكا، جيسيوس، كاي هافيرتز.

وكان آرسنال قد حل في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 68 نقطة قبل بداية المباراة، بينما يأتي مانشستر سيتي وليفربول في الصدارة ولكل منهما 70 نقطة.