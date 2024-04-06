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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

ريال مدريد ومانشستر
ريال مدريد ومانشستر سيتي

جماهير كرة القدم الأوروبية على موعد مع موقعة مثيرة ونارية تجمع ريال مدريد بنظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي مواجهة الريال أمام السيتي، والتي أصبحت معتادة لدي الكثير من عشاق الكرة الأوروبية طيلة السنوات الماضية.

ريال مدريد والسيتي.. موعد المباراة

يُطلق حكم مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، والتي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الفريق الملكي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تُذاع مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي عبر عدة قنوات فضائية، حيث نجحت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في الحصول على حقوق إذاعة  بطولة دوري أبطال أوروبا منذ عدة مواسم ماضية.

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