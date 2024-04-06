مولر يخوض مباراته رقم 700 مع بايرن ميونخ ويقترب من معادلة أسطورة ألمانيا

سجل توماس مولر مشاركته رقم 700 مع نادي بايرن ميونخ في مختلف المسابقات، بعد تواجده بشكل أساسي أمام هايدنهايم ضمن مانفسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الألماني.

ويفصل توماس مولر 9 مباريات فقط عن معادلة رقم أسطورة الكرة الألمانية سيب ماير والتي يعتلي صدارة أكثر اللاعبين مشاركة مع البافاري على مر التاريخ.

ويبحث بايرن ميونخ عن استعادة توازنه في الدوري الألماني بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، والتي جعلته يبتعد عن المنافسة على لقب البوندسليجا الذي اقترب بنسبة كبيرة من باير ليفركوزن.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، ويفصله 13 نقطة عن باير ليفركوزن ويتبقي 7 جولات فقط على النهاية.