محمد مغربي يعود لحسابات الأهلي مجدداً

لحل أزمة الدفاع

تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، امكانية استعادة المدافع محمد مغربي المعار إلى سموحة في الموسم الجديد، لتدعيم خط الدفاع.

وتتابع لجنة التخطيط اللاعب بشكل دقيق خلال الفترة الأخيرة، قبل عرض الأمر على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الاجتماع القادم.

ويرغب كولر في التعاقد مع ثنائي دفاعي على الأقل في الموسم الجديد، في ظل إصرار محمد عبد المنعم على خوض تجربة الاحتراف الخارجي ورحيل محمود متولي والاصابات المتكررة للثنائي ياسر ابراهيم ورامي ربيعة.

واقترب الأهلي من التعاقد مع المدافع الجزائي زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، في ظل إصرار كولر على ضم مدافع اجنبي في الموسم القادم.

وكان الأهلي قد استقر على عودة محمد شكري بعد نجاح تجربته مع سيراميكا كليوباترا، فضلا عن الاتفاق مع ثنائي زد محمد اسماعيل ومصطفي العش واياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، بعد الفوز على سيمبا التنزاني ذهاباً وإيابا في الدور ربع النهائي من البطولة.

وحقق الأهلي الفوز على سيمبا بهدفين نظيفين باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع النهائي، بعد الانتصار على سيمبا بهدف نظيف في لقاء الذهاب بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام إنبي في العاشرة مساء يوم الإثنين 8 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.