موقف ياسر ابراهيم من مواجهة الزمالك

تقلصت فرص ياسر ابراهيم مدافع النادي الأهلي في اللحاق بمباراة الزمالك المقرر لها يوم 15 ابريل الجاري في الدور الأول من الدوري الممتاز.

ويواصل ياسر ابراهيم المرحلة الثانية من برنامج التأهيلي المحدد له للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.



ويبدأ ياسر ابراهيم المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد اسبوع، قبل العودة للمباراة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

ويخضع ياسر ابراهيم لبرنامج بدني خاص تحت إشراف اندريس اندويا المعد البدني، للنزول بالوزن بما يتناسب مع سنه وحجم العضلات وتقليلا للإصابات في الفترة القادمة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، بعد الفوز على سيمبا التنزاني ذهاباً وإيابا في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتقام مباراة الأهلي أمام إنبي في العاشرة مساء يوم الإثنين 8 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.