السبت 06 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتى أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

هالاند
هالاند

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة كريستال بالاس ظهر اليوم السبت على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ أيضًا..

txt

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس ..ثلاثي ناري فى الهجوم

ويلعب المان سيتي المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى : ستيفان أورتيجا.

في خط الدفاع: ريكو لويس – جون ستونز – روبن دياز – يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: كيفن دي بروين – رودري – أوسكار بوب.

في خط الهجوم: جاك جريليش – إيرلنج هالاند – جوليان ألفاريز.

على مقاعد البدلاء: "إيدرسون، كوفاسيتش، دوكو، سيلفا، جوميز، أكانجي، نونيز، فودين، سوسوهو".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ليفربول متصدر الدوري ، فيما يأتي كريستال بالاس بالمركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين آرسنال ونوتينجهام

موعد مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بكأس الاتحاد الإنجليزي

أرتيتا يعلق على فوز اَرسنال على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

آرسنال يكتسح كريستال بالاس بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

خيسوس وساكا يقودان هجوم آرسنال أمام كريستال بالأس بالبريميرليج

تشكيل آرسنال المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الجريدة الورقية