هالاند يقود هجوم مانشستر سيتى أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة كريستال بالاس ظهر اليوم السبت على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



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في مركز حراسة المرمى : ستيفان أورتيجا.

في خط الدفاع: ريكو لويس – جون ستونز – روبن دياز – يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: كيفن دي بروين – رودري – أوسكار بوب.

في خط الهجوم: جاك جريليش – إيرلنج هالاند – جوليان ألفاريز.

على مقاعد البدلاء: "إيدرسون، كوفاسيتش، دوكو، سيلفا، جوميز، أكانجي، نونيز، فودين، سوسوهو".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ليفربول متصدر الدوري ، فيما يأتي كريستال بالاس بالمركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.