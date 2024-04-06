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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس ..ثلاثي ناري فى الهجوم

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أستقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام كريستال بالاس ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

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ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلا على نظيره كريستال بالاس ظهر اليوم السبت على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر البريميرليج. 

ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا المباراة بالتشكيل الآتي...

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، مانويل أكانجي، ريكو لويس

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جاك جيريليش، جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو.
 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ليفربول متصدر الدوري ، فيما يأتي كريستال بالاس بالمركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

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