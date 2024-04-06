المؤبد لشقيقين ادينوا بقتل نجلة أحدهما في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سعيد عابدين، وعضوية المستشارين محمود محمد منصور، وأيمن حمدان، ومصطفى شعيشع، وأمانة سر تامر عبدالعظيم؛ نقاش وموظف بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل نجلة الأول لشكه في سوء سلوكها، والتخلص من جثمانها بإلقائه بأحد المجاري المائية بنطاق مركز أبو حماد.

تعود أحداث القضية رقم 22943 لسنة 2023 جنايات مركز أبو حماد، والمقيدة برقم 4106 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر نوفمبر من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة كل من «أيمن. م. أ » 46 عاما، نقاش، وشقيقه «أحمد» 54 عاما، موظف، والمقيمان بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية، في واقعة قتل المجني عليها «ح . أ» نجلة المتهم الأول، لشكه في سوء سلوكها.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهمان قتلا المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم، وتوجها لحيث أيقنا تواجدها رفقة والدتها، واصطحبا إياها بالسيارة قيادة المتهم الثاني، وما أن تمكن منها الأول حتى أجهز عليها، ووضع على رأسها كيس بلاستيكي أعده سلفا، قاطعا به كل السبل لأخذ أنفاسها ففارقت الحياه، وما أن نالوا مقصدهما حتى تخلصا من الجثمان بأن ألقوه بأحد المجاري المائية، وذلك على إثر شكه في سلوكها على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياق متصل، أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب، أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت جلسة اليوم الثاني من شهر أبريل المقبل؛ للنطق بالحكم، لاتهامها في القضية رقم 13099 لسنة 2023 جنايات ههيا، والمقيدة برقم 1424 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، المتهم فيها ربة منزل بقتل زوجها إثر اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ههيا المركزي، بوصول «ج. الـ. إ»، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، مقتل المجنى عليه على يد زوجته «س» ربة منزل، خنقا، بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.