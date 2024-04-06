إصابة 8 أشخاص في حادث سير بالشرقية

تعرض 8 أشخاص للإصابة، اليوم السبت، وذلك في حادث انفجار إطار سيارة ميكروباص وارتطامها بالرصيف بطريق بلبيس / العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطاراً يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول المُصابين الذين تترواح أعمارهم بين 22 سنة و42 سنة مقيمين بمركز ديرب نجم، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وأظهرت التحريات حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انفجار إطار سيارة ميكروباص وارتطامها بالرصيف بطريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام ميدان الطيارة بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

نصائح وتعليمات إدارة المرور

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة