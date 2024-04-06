السيسي: ليلة القدر تعد موعدًا سنويًا لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري والعالم الإسلامي أجمع، بمناسبة ليلة القدر قائلًا: "الحضور الكريم في هذه الليله المباركة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم هدى للناس ورحمه للعالمين ومصدر نور متجدد ضد الظلمات، أتوجه لله سبحانه وتعالي بالدعاء بأن يسددنا على طريق الخير وبناء خطانا، وأن يمدنا بمزيد من قوة الإرادة لمواجهة المخاطر والصعاب، وأن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق له نعم المولي ونعم المصير".

وأضاف “السيسي”، خلال كلمته في احتفالية وزارة الاوقاف بليلة القدر: "أشكركم وكل عام وأنتم بخير ومصر والعالم الإسلامي والعالم أجمع في سلام وتقدم وازدهار".

ونوه إلى أن ليلة القدر بكل ما تحمله من معانٍ دينية وروحانية تعد موعدًا سنويًا متجددًا لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله، الذى اقترن اقترانًا وثيقًا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين في الفوز برضا الله، فلا يُرجى الخير والمغفرة من الله دون عمل وكفاح.

تابع: “لعل هذه المعاني هي أشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعوبات وتحديات يسعى أبناء مصر المخلصون، كل في مجاله، إلى التغلب عليها، مقدمين في سبيل أمن وسلامة مصر ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها، كما لا يفوتني أن أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تتواني في جهود وقف القتال في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أننا نواصل السعي بلا كلل أو ملل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة على 67 وعاصتها القدس الشرقية.

وواصل، “ليلة القدر المباركة بكل ما تحمله من معانٍ دينية وروحانية كبيرة تعد موعدًا سنويًا متجددًالاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله، واقترنت اقترانًا وثيقًا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين بالفوز برضا الله".

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن القرآن الكريم هو الكتاب الحق الذي أنزله الله على النبي (صلى الله عليه وسلم) في ليلة القدر، مستشهدًا بقول الله: "وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ".

احتفالية وزارة الأوقاف:

أضاف جمعة، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، عرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أننا جعلنا فهم مقاصد ومعاني القرآن الكريم جزءًا لا يتجزأ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم وجميع مسابقاتنا القرآنية.

وعن مدى تحقق التقوى، استشهد بقول الله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، منوهًا بأن الصائم الحق لا يكذب ولا يغش ولا يحتكر ولا يستغل ولا يأكل سحتًا، فما صام ولا انتفع بصيام من أمسك عن الطعام والشراب طوال اليوم ولم يمسك عن المال الحرام، أو أذى الخلق، أو الغيبة والنميمة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أنها مستحقة عن جدارة، حيث قال الشعب كلمته بمشاركة في الانتخابات لم تحدث من قبل.

وقال: "نسأل الله أن يجعلها ولاية خير وبركة ويجزيك الله خيرًا عما تقدمه لخدمة دينك ووطنك وعلى النهضة غير المسبوقة التي نعيشها في البلاد، وتكون شهادة لك يوم القيامة".

وأشاد وزير الأوقاف بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة "بطل السلام" لعام 2024، من برلمان البحر المتوسط، لافتًا إلى أن أكثر الناس قوة وشجاعة هم القادرون على تحقيق سلام حقيقي، كما حققت في مصر.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مركز المنارة ليشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ويشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

جدير بالذكر أن ليلة القدر خير من ألف شهر لهذه الأهمية يترقب المسلمون في شتى بقاع الأرض ليلة القدر التى تعتبر بمثابة حياة جديدة للمسلمين والمؤمنين كافة في العالم، لأنها تغير مصير وحياة الكثيرين.

وتعرف ليلة القدر بأنها الليلة التى أُنزل فيها القرآن الكريم على الرسول “صلي الله عليه وسلم”، وقال النبي عليه الصلاة والسلام، للسيدة عائشةَ رضي الله عنها لما سألته إن وافقَتْ ليلةَ القدرِ ما تقول فيها؟: “قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي”، أخرجه الترمذي

اللهمّ إنّا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهمّ إيّاك نعبد ولك نصلّي ونسجد، وفيك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذاب الجدّ بالكفّار ملحق.