السيسي يكرم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم (شاهد)

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن القرآن الكريم هو الكتاب الحق الذي أنزله الله على النبي (صلى الله عليه وسلم) في ليلة القدر، مستشهدًا بقول الله: "وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ".

وأضاف جمعة، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس السيسي، عرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أننا جعلنا فهم مقاصد ومعاني القرآن الكريم جزءًا لا يتجزأ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم وجميع مسابقاتنا القرآنية.

وعن مدى تحقق التقوى، استشهد بقول الله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، منوهًا بأن الصائم الحق لا يكذب ولا يغش ولا يحتكر ولا يستغل ولا يأكل سحتًا، فما صام ولا انتفع بصيام من امسك عن الطعام والشراب طوال اليوم ولم يمسك عن المال الحرام أو أذى الخلق أو الغيبة والنميمة.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أنها مستحقة عن جدارة، حيث قال الشعب كلمته بمشاركة في الانتخابات لم تحدث من قبل.

وقال: "نسأل الله أن يجعلها ولاية خير وبركة ويجزيك الله خيرًا عن ما تقدمه لخدمة دينك ووطنك وعلى النهضة غير مسبوقة التي نعيشها في البلاد، وتكون شهادة لك يوم القيامة".

وأشاد وزير الأوقاف بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة "بطل السلام" لعام 2024، من برلمان البحر المتوسط، لافتًا إلى أن أكثر الناس قوة وشجاعة هم القادرون على تحقيق سلام حقيقي كما حققت في مصر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم إلى مركز المنارة ليشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ويشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء ورجال الدولة.

جدير بالذكر أن ليلة القدر خير من ألف شهر لهذ الأهمية يترقب المسلمين في شتى بقاء الأرض ليلية القدر التى تعتبر بمثابة حياة جديدة لكافة المسلمين والمؤمنين في العالم، لأنها تغير مصير وحياة الكثيرين.

ليلة القدر

وتعرف ليلة القدر بأنها الليلة التى أنزل فيها القرآن الكريم على الرسول صلي اللع عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام، للسيدة عائشةَ رضي الله عنها لما سألته إن وافقَتْ ليلةَ القدرِ ما تقول فيها؟: " قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي" أخرجه الترمذي

اللهمّ إنّا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهمّ إيّاك نعبد ولك نصلّي ونسجد، وفيك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذاب الجدّ بالكفّار ملحق.

مجموعة من الأدعية الدينية التى يستحب ترديدها في ليلية القد

وهناك مجموعة من الأدعية الدينية التى يستحب ترديدها في ليلية القدر:" اللهمّ لك الحمد بكلّ نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو خاصّة أو عامّة، أو سرٍّ أو علانية، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على ما يسّرت لنا من إتمام القرآن، والتّوفيق للصّيام والقيام، لك الحمد كثيرًا كما تنعم كثيرًا، ولك الشّكر كثيرًا كما تجزل كثيرًا، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكلّ نعمك علينا يا ربّ العالمين، لك الحمد على ما أتممت علينا شهرنا، وعلى ما يسّرت لنا من إتمام قرآننا يا ربّ العالمين، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت إلينا أفضل كتبك، وشرعت لنا أفضل شرائعك، وجعلتنا من خير أمّةٍ أخرجت للنّاس، وهديتنا لمعالم دينك التي ليس بها التباس".

«لا إله إلا الله، المتوحّد في الجلال، في كمال الجمال تعظيمًا وتكبيرًا، المُتفرّد بتصريف الأمور على التّفصيل والإجمالي تقديرًا وتدبيرًا، لك الحمد كالذي نقول وخيرًا ممّا نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرّضا».