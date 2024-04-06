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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أرتيتا يستقر على تشكيل آرسنال أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ميكيل ارتيتا
ميكيل ارتيتا

أستقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام برايتون ضمن لقاءات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

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ويلتقي آرسنال بنظيره برايتون مساء اليوم السبت على ملعب  فالمر ضمن منافسات الجولة الـ 32 من البريميرليج. 

من المتوقع أن يعتمد ميكيل أرتيتا في المباراة على كل من ..

في مركز حراسة المرمى: دافيد رايا
في خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، جاكوب كيويور
في خط الوسط : مارتن أوديجارد، جورجينيو، ديكلان رايس
في خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر ، فيما يتواجد برايتون بالمركز التاسع برصيد 43 نقطة .

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