أرتيتا: عودة ساكا من الإصابة تمثل إضافة قوية لآرسنال

توقع ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن بوكايو ساكا سيقدم عروضا جيدة مع الفريق فيما تبقى من مباريات بالدوري الممتاز، ولكن تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح الإنجليزي الدولي مع الفريق في مباراته أمام برايتون غدا السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن ساكا صاحب 22 عام غاب عن المباراة التي فاز بها أرسنال 2 / صفر على لوتون تاون يوم الأربعاء، والتي بسببها عاد أرسنال لقمة جدول الترتيب لوقت قصير قبل أن يتراجع للمركز الثاني خلف ليفربول.

وتعد الإصابة العضلية التي أصيب بها اللاعب في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام مانشستر سيتي كانت تعني أن ساكا سيغيب عن مباراة بالدوري للمرة الثانية فقط هذا الموسم، وشارك ريس نيلسون بدلا منه في مباراة لوتون، والتي شهدت تحقيق أرسنال الفوز التاسع في آخر عشر مباريات.

وسجل ساكا 16 هدفا في كل المسابقة حيث يسعى أرسنال لمحو خيبة الأمل التي تعرض لها بعد فشله في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، من خلال إبعاد ليفربول ومانشستر سيتي عن القمة هذه المرة.

وعما إذا كان ساكا سيحدث تأثيرا حاسما مع الفريق ، قال أرتيتا :"واثق للغاية. أعتقد أنه سينطلق وسيكون حاسما للغاية".

وأضاف :"هو قوي للغاية، إنه يريد تحقيق النجاح. كم هو متحمس لما سيأتي. يريد التواجد في المباريات، هو يتحسن أكثر فأكثر".

وأردف :"طبيعي أن يكون هناك بعض الآلام البسيطة، أنت تتعرض للركلات أثناء اللعب. لقد مر بالكثير من هذا في آخر عامين أو ثلاثة، وأنظر للطريقة التي يؤدي بها".