مقتل وإصابة 27 شخصا جراء قصف روسي في زابوروجيا بأوكرانيا

أعلنت إدارة الشرطة الأوكرانية، اليوم السبت، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين، جراء قصف روسي استهدف منطقة زابوروجيا.

وقالت الشرطة في بيان "قُتل أربعة أشخاص، رجلان وسيدتان وأصيب 23 آخرين، من بينهم طفلين ورجل شرطة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضحت أن عناصر الشرطة مستمرة في العمل بالمناطق التي تعرضت للهجمات، وذلك لحصر الأضرار والخسائر، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن تضرر منشآت مدنية.

أوكرانيا: تسجيل 80 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 80 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية خلال الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 107 غارات جوية ونفذت 14 ضربة صاروخية و137 ضربة صاروخية باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية هاجمت القوات الروسية، وشنت غارات جوية على مواقع ارتكاز لجنود ومعدات عسكرية للقوات الروسية.

ومن ناحية أخرى.. أعلنت الشرطة المحلية في منطقة خاركيف، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين، جراء هجوم بطائرة روسية بدون طيار.

وأضاف تقرير للشرطة - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن طائرات روسية بدون طيار قصفت حيًا سكنيًا في خاركيف؛ مما أدى إلى تضرر عدد من المنازل في مالا دانيليفكا، ووصلت جميع خدمات الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك الشرطة ورجال الإنقاذ والمسعفون، على الفور إلى مكان الحادث".

وأشارت إلى أنه نتيجة للهجوم، قُتل رجلان وأصيب ثمانية أشخاص، وتم نقل جميع المصابين نتيجة الانفجار والشظايا إلى مستشفيات المدينة، كما تضررت 6 مباني سكنية ومحطة وقود ومتجر وسيارة.

كما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك الأوكرانية فاديم فيلاشكين، اليوم السبت، بأن القوات الروسية واصلت قصف المنطقة بكثافة؛ مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن فيلاشكين قوله "إنه خلال اليوم الماضي، أصيب سبعة من سكان منطقة دونيتسك (خمسة في بوكروفسك واثنان في بوشكينو) نتيجة قصف القوات الروسية".

فيما تعرض مكتب منظمة أطباء بلا حدود الدولية، التي كانت تقدم المساعدات الإنسانية الطبية الطارئة لسكان المنطقة، للتدمير جراء قصف روسي على مدينة بوكروفسك بإقليم دونيتسك.

ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 446 ألفا و690 جنديًا

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 446 ألفا و690 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و57 دبابة، و13 ألفا و497 من المركبات المدرعة، و11 ألفا و262 من النظم المدفعية، و1032 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و749 من أنظمة الدفاع الجوي، و347 طائرة مقاتلة، و325 مروحية، و26 سفينة حربية، فضلا عن تدمير 1854 من المعدات الخاصة، و8 آلاف و895 طائرة مسيرة وغواصة واحدة، و14 ألفا و992 من المركبات وخزانات الوقود".