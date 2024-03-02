السبت 02 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف زابوروجيا أكثر من 300 مرة خلال 24 ساعة‎

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، اليوم السبت، أن الجيش الروسي قصف ست بلدات تابعة للإقليم 306 مرات في أخر 24 ساعة.

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وقال فيدوروف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن الروس قصفوا بلدات نوفودانيليفكا وروبوتاين ومالا توكماشكا من الجو، وهاجموا هوليبول ومالينيفكا ونوفودانيليفكا وليفادني وروبوتاين.. مضيفا "أنهم استهدفوا توكماشكا بـ 79 طائرة بدون طيار، ونفذوا أيضًا ست هجمات بالمدفعية الثقيلة على روبوتين ونوفودانيليفكا في حين ضربت 218 قذيفة مدفعية أخرى أراضي هوليايبول وروبوتاين ومالينيفكا ومالا توكماشكا ونوفودانيليفكا وليفادني". 

وحول أنباء عن تدمير المباني السكنية والبنية التحتية.. أوضح فيدوروف أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تدمر مقاتلة من طراز "سو 34" و14 مسيرة روسية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 14 مسيرة ومقاتلة من طراز "سو-34" روسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان للجيش الأوكراني "قامت القوات الأوكرانية بتدمير 14 طائرة بدون طيار من أصل 17 مسيرة أطلقتها روسيا من خيرسون ودونيتسك، لمهاجمة أوكرانيا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقال الجيش، إن روسيا هاجمت أوكرانيا أيضا بثلاثة صواريخ موجهة.

وأوضح أن القوات الأوكرانية دمرت المسيرات الروسية في مناطق أوديسا وميكولايف وزابوروجيا وخاركييف وسومي ودنيبروبتروفسك.

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