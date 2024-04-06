الليلة.. الأهلى يواجه الزمالك لحسم بطل دورى سيدات الطائرة

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى العاشرة مساء اليوم، السبت، فى مباراة فاصلة لتحديد بطل دورى الموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 مساء الثلاثاء، قبل أن يفوز الزمالك 3/0 فى المباراة الثانية مساء الخميس.

ويحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، و مثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.