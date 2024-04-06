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السبت 06 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم السبت

العملات
العملات

أسعار العملات العربية والأجنبية … حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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سقوط عصابة تتاجر في العملات الأجنبية المزورة بالمنيا

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أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 5-4-2024


وترصد"بوابة الوفد "، خلال التقريرالتالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.31 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع
وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 51.37 جنيه للشراء و 51.52 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 59.88 جنيه للشراء و 60.08 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 52.19 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 153.72 جنيه للشراء و 154.39 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.61 جنيه للشراء و 12.64 جنيه للبيع.
وجاء100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 31.19 جنيه للشراء و 31.28 جنيه للبيع

قرارات البنك المركزي 
وفي 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي

الاقتصاد المصري
وذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية

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