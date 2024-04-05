أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 5-4-2024
ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 5-4-2024، ليسجل سعر اليورو الأوروبي نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.
ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، التي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم:
47.36 جنيه للشراء.
47.46 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم:
51.30 جنيه للشراء.
51.53 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم:
59.88 جنيه للشراء.
60.12 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم:
12.62 جنيه للشراء.
12.65 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم:
153.29 جنيه للشراء.
154.33 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي:
12.90 جنيه للشراء.
12.92 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري:
12.02 جنيه للشراء.
13.03 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى:
47.36 جنيه للشراء.
47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر:
47.36 جنيه للشراء.
47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:
47.36 جنيها للشراء.
47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib":
47.36 جنيها للشراء.
47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة:
47.36 جنيه للشراء.
47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:
47.35 جنيه للشراء.
47.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
47.35 جنيه للشراء.
47.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة:
47.30 جنيه للشراء.
47.40 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى:
12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى:
12.70 جنيه للشراء، 12.72 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر:
12.73 جنيه للشراء، 12.74 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية:
12.67 جنيه للشراء.
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:
12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة:
12.50 جنيه للشراء، 12.71 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس:
12.66 جنيه للشراء، 12.71 جنيه للبيع.