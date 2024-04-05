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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 5-4-2024

عملات أجنبية
عملات أجنبية

 ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 5-4-2024، ليسجل سعر اليورو الأوروبي نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

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ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم:

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم:

51.30 جنيه للشراء.

51.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم:

59.88 جنيه للشراء.

60.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم:

12.62 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم:

153.29 جنيه للشراء.

154.33 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي:

12.90 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري:

12.02 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى:

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

47.36 جنيها للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib":

47.36 جنيها للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة:

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى:

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى:

12.70 جنيه للشراء، 12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر:

12.73 جنيه للشراء، 12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية:

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة:

12.50 جنيه للشراء، 12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس:

12.66 جنيه للشراء، 12.71 جنيه للبيع.

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