موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة قوية تجمع كريستال بالاس بنظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة ليفربول على صدارة ترتيب البريميرليج خلال الموسم الحالي.

في المقابل، يأمل كريستال بالاس في الخروج بنتيحة إيجابية خلال موقعة السيتزين، حيث يُدرك قوة المواجهة.

موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي

تنطلق موقعة كريستال بالاس أمام مانشستر سيتي في تمام الواحدة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "سيل هارست بارك".

القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس والسيتي

تُنقل مباراة كريستال بالاس أمام مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.