الشناوي وإمام عاشور على رأس غيابات الأهلي أمام سيمبا في لقاء الإياب

يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من اللاعبين خلال مباراة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

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ويفتقد الأهلي خلال موقعة الليلة إلي خدمات كل من محمد الشناوي “ إصابة في الكتف ” ، إمام عاشور “ إصابة في الكتف ” ، أليو ديانج “ إصابة في الركبة ” ، ياسر إبراهيم “ إصابة عضلية ” .

إلي جانب غياب الثنائي عمر كمال عبد الواحد و محمود الزنفلي لعدم قيدهم في قائمة الفريق الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

وتذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة بتعليق التونسي عصام الشوالي.

حكم مباراة الأهلي وسيمبا

وأسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم التشادي محمد الحاج .

ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجلوي في نصف نهائي البطولة القارية .