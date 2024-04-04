الجمعة 05 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الشاعر عنتر هلال: عمرو دياب الوريث الشرعي للمطرب عمر فتحي (فيديو)

الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب

أكد الشاعر الغنائي عنتر هلال، أن المطرب عمرو دياب الوريث الشرعي للمطرب الراحل عمر فتحي، قائلا: “كان بيحيي من 5 إلى 6 حفلات في اليوم وهو من ابتدع الروشنة على المسرح، وبعد وفاته تحولت كل هذه الحفلات إلى الهضبة".

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وأضاف عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تعاون مع المطرب الراحل عمر فتحي، قائلا: "أول فنان يجيلي البيت عشان ياخد مني الأغاني بنفسه".

تابع: “كتبت للمطرب الراحل عمر فتحي أغنيتين بعد أن غادر فرقة المصريين هما راجع وشايل شنطي وألف غيري يتمنوا قربك”. 

وعلق عنتر هلال، على واقعة تعرفه على المنتج عاطف منتصر، موضحًا أنه قرأ عن إعلان للمنتج عاطف منتصر في الجرائد، فقرر السفر من أسوان إلى مكتبه في القاهرة ولكن سكرتير مكتبه رفض دخوله فكتب له رسالة جاء مضمونها: أنا شاعر أريد التعاون معك لإنجاح فرقة المصريين فكرتك العبقرية".

وأوضح: “لما شافني في أول مقابله سألني بتسمع مين فقلت له فيروز فقالي أقعد، وعرضت عليه العديد من الأغاني فاختيار من بينهم 20 أغنية وأعطاني 300 جنيه سنة 78”، معقبا "أنا فاجر وغتت وبجيب من الآخر وأصريت أقابله وأتعاون معاه". 

قلة أعمال نجوم التسعينيات

علق عنتر هلال، على قلة أعمال نجوم التسعينات أمثال المطرب محمد محيي ومحمد فؤاد، قال: طالعيب فيهم لأن هذا الجيل كان يعتمد على المنتجين في أعمالهم وبعد اختفاء سوق الكاسيت تغيرت المفاهيم، وكان لا بد لهم الاعتماد على أنفسهم في إنتاج أعمالهم الفنية".

وذكر “كتبت للمطرب محمد محيي أكثر من 35 أغنية وكانت علامة فارقة في مشواره الفني، وصوته محمل بالشجن، لافتا إلى أن أول نجم ساهم في صناعته كان محمد محيي”.

وأكد: “العاطفية هي المادة الخام للشعر”، لافتا إلى انفصال عنصري الأمة وهما الرجل والمرأة تسببوا في فساد المجتمع تحت مسمي الدين والعفة و الأعراف، فتحول المجتمع إلى أن الذكر يعشق ذكر والأنثى تعشق أنثى.

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