مشروب دافيء يساهم في فقدان الوزن

تعتبر العلاجات الطبيعية خيارًا شائعًا بين الأفراد الذين يسعون لفقدان الوزن، وقد أشار موقع "تايمز أوف انديا" إلى فوائد تناول مشروب الزنجبيل بقشر الليمون على معدة فارغة في عملية إنقاص الوزن.

فوائد تناول مشروب الزنجبيل بقشر الليمون على معدة فارغة

قشر الليمون يحتوي على كميات غنية من المضادات الأكسدة، وخصوصًا مركبات الفلافونويد، التي تسرّع عملية التمثيل الغذائي وتعزز حرق الدهون. ومن ناحية أخرى، يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تعزيز عملية الهضم، كما أنه يمكن أن يزيد من الشعور بالشبع، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل عام.

يُساعد تناول الزنجبيل أيضًا في تسريع عملية التمثيل الغذائي، حيث تُعزز المركبات الموجودة فيه حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء عملية الهضم.

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل مع قشر الليمون لفقدان الوزن تتضمن بشر جذور الزنجبيل الطازجة إلى شرائح رفيعة وإضافتها إلى قشر الليمون والماء، ومن ثم تُترك في الثلاجة ليلة كاملة للاستفادة القصوى من الفوائد المحتملة لهذا المشروب.

بعد ذلك، يُضاف ملعقة من هذا المزيج إلى كوب من الماء المغلي، ثم يُترك على نار هادئة لمدة دقيقتين قبل تصفيته وتناوله دافئًا على معدة فارغة. يُعتبر تناول هذا المشروب في الصباح مفيدًا لتسريع عملية الهضم وتعزيز التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع.

بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص على فقدان الوزن، يعتبر تناول مشروب الزنجبيل مع قشر الليمون فعّالًا في تخفيف آلام المعدة وتعزيز الصحة العامة بفضل الخصائص المضادة للالتهابات للزنجبيل ومضادات الأكسدة الموجودة في قشر الليمون التي تعزز أداء الجهاز المناعي.

على جانب آخر، هناك 4 مشروبات دافئة تساعد على إنقاص الوزن في الشتاء، حسبما نصح الأطباء، وهي:

ماء بالليمون والعسل

يحافظ على اللياقة والحيوية، فهو غني بفيتامين سي ويساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون إلى جانب مضادات الأكسدة التى تحمى من الأمراض.

القرفة

تنظم مستويات السكر في الدم وتسيطر على الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، كما تضفي طابعًا دافئًا يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسرع فقدان الوزن.

القهوة

من أسهل الطرق لإنقاص الوزن، فتناول كوب واحد منها يعزز عملية التمثيل الغذائي كما يعزز الكافيين حرق الدهون.

الشمر

مدر للبول مما يساعد على التبول المتكرر، وبالتالي يعزز عملية التمثيل الغذائي وينظم الشهية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل صحي، ويزيل المخاط من الشُعب الهوائية.