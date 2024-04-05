اختناق طفلتين شقيقتين من حفظة القرأن بغاز السخان في كفر الزيات

شهدت قرية أبو الغر التابعة لمركز كفر الزيات وفاة طفلتين شقيقتين بعد عودتهن من مسابقة لحفظ القرآن اختناقا بغاز الحمام

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية بلاغا بوفاة فاطمة محسن ١١ سنه وشقيقتها بسملة ٨ سنوات مقيمين بقرية ابوالغر مركز كفرالزيات اختناقا بغاز السخان عقب عودتهما من مسابقة لحفظ القرآن الكريم بأحد مساجد القرية

وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثتين بعد معرفة سبب الوفاة وتولت التحقيق

وشيع الالاف من أهالى القرية الحزينة جثامينهما وسط حالة من الحزن والاسي