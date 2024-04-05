Apple Vision Pro تضيف المزيد من خيارات التحكم اللائقة

يعد Apple Vision Pro قطعة رائعة من الأجهزة، كما أن مجموعة إدخال إيماءات العين/اليد رائعة للتنقل في القوائم وما شابه. إنها ليست رائعة للألعاب. لا توجد طرق عديدة سهلة لتوصيل وحدة تحكم تابعة لجهة خارجية لتشغيل iPad أو الألعاب السحابية. ومع ذلك، فإن هذا يتغير، حيث أعلنت الشركة المصنعة للملحقات 8BitDo للتو عن توافق Vision Pro لعدد من وحدات التحكم الخاصة بها.

هذه الملحقات مدعومة رسميًا من شركة Apple، لذا من المفترض أن تعمل بمجرد إجراء اتصال Bluetooth. لا ضجة ولا ضجة. أخيرًا، حصلت ثمانية أجهزة على ختم موافقة Apple هنا. إحدى هذه الأدوات هي وحدة التحكم Ultimate Bluetooth الخاصة بالشركة، والتي أطلقنا عليها أساسًا لوحة الألعاب المثالية للكمبيوتر الشخصية.

تتضمن الأجهزة المتوافقة الأخرى تكرارات مختلفة لوحدة التحكم SN30 Pro وLite 2 وN30 Pro 2 المستوحاة من NES. لا يقتصر التكامل على وحدات التحكم في الألعاب فقط، حيث أعلنت 8BitDo أيضًا عن توافق AVP للوحة المفاتيح الميكانيكية القديمة الخاصة بها. بالطبع، يعمل Vision Pro خارج الصندوق مع معظم لوحات مفاتيح Bluetooth.

ومع ذلك، تعد هذه أخبارًا كبيرة جدًا، حيث يعد استهلاك الوسائط أحد أفضل أجزاء تجربة Vision Pro. ألعاب الفيديو تقع بشكل مباشر في هذه الفئة. يعمل كل عنوان iPad تقريبًا على الجهاز. إذا لم يكن لعب Cut the Rope على شاشة افتراضية عملاقة مفيدًا لك، فإن سماعة الرأس تتكامل أيضًا مع Xbox Cloud Gaming وNvidia GeForce Now للوصول إلى عناوين AAA.

أعلنت 8BitDo عن دعم وحدة التحكم الرسمية لأجهزة Apple العام الماضي، على الرغم من أن هذا كان في المقام الأول للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة كمبيوتر Mac. كان التكامل بفضل البرامج الثابتة الجديدة لوحدة التحكم وتحديثات Apple الأخيرة لنظام التشغيل iOS 16.3 وiPadOS 16.3 وtvOS 16.3 وmacOS 13.2. يبدو أن جميع الملحقات التي تعمل مع أجهزة iPhone وiPad تعمل أيضًا مع Vision Pro.