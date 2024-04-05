صن داونز يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب يانج أفريكانز

حسم فريق صن داونز الجنوب أفريقي التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2.

ولجأ الفريقان إلى ركلات المعاناة الترجيحية بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي بدون اهداف.

رفض الحكم الموريتاني دحال احتساب هدفا لصالح يانج أفريكانز أمام صن داونز في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان ستيفان كي، لاعب يانج أفريكانز قد سدد صاروخية اصطدمت بالعارصة وتخطت خط مرمى صن داونز ولكن الحكم رفض احتساب الهدف بعد الرجوع لتنقينة الفيديو.

وتشير النتيجة إلى التعادل بين الفريقين وهو نفس سيناريو مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

يبحث صن داونز تحت قيادة مدربه الشاب رولاني موكوينا عن ثاني ألقابه من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الحصول على البطولة عام 2016 أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه صن داونز فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الفائز من أسيك ميموزا والترجي التونسي، فى المباراة التى انتهت أيضًا بالتعادل السلبى فى الذهاب على ملعب رادس.