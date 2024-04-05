اختتام الدورة الرمضانية لكرة القدم للمرحلة الإعدادية 2024 (صور)

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدورة الرمضانية لكرة القدم بنين للمرحلة الإعدادية 2024 بمشاركة 16 محافظة والتي تم تنظيمها خلال الفترة من 1 إلى 4 إبريل الجاري.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بممارسة جميع الأنشطة الرياضية مما يساهم في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب واكتشاف المواهب ورعايتها.

وجاءت هذه الدورة الرمضانية تحت إشراف ومتابعة الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وتنفيذ الإدارة العامة للتربية الرياضية بقيادة الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة.

تفاصيل الدورة الرمضانية لكرة القدم

وأقيمت الدورة الرمضانية لكرة القدم بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات تضمنت المجموعة الأولي محافظات ( القاهرة، وشمال سيناء، والفيوم، وبورسعيد)، وتضمنت المجموعة الثانية محافظات (القليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وقنا).

أما المجموعة الثالثة فضمت محافظات (المنيا، والشرقية، وكفر الشيخ، والأقصر)، أما المجموعة الرابعة فتضمنت محافظات (الغربية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية).

نتيجة الدورة الرمضانية لكرة القدم

الدورة الرمضانية لكرة القدم

وجاء في الترتيب الأول في الدورة الرمضانية لكرة القدم في المجموعة الأولي محافظة القاهرة، أما الترتيب الثانى فقد جاءت فيه محافظة بورسعيد، وبالنسبة للمجموعة الثانية، جاءت محافظة القليوبية في الترتيب الأول، وحصلت محافظة الدقهلية على الترتيب الثانى، وبالنسبة للمجموعة الثالثة فقد جاء في الترتيب الأول محافظة الأقصر، والترتيب الثاني كفر الشيخ، أما المجموعة الرابعة فقد جاءت محافظة البحيرة في الترتيب الأول والإسكندرية في الترتيب الثانى.

ووفقا لإعلان نتائج الدورة الرمضانية، فقد فازت محافظة الأقصر بالمركز الأول، ومحافظة القليوبية بالمركز الثاني، ومحافظة القاهرة بالمركز الثالث، ومحافظة الدقهلية بالمركز الرابع.

الدورة الرمضانية لكرة القدم

ورحبت الدكتور إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم، بجميع الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية لكرة القدم وتوجهت بالشكر إلي الطلاب والموجهين والمشرفين على المشاركة الفعالة.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن جميع الطلاب فائزون، ولا يوجد فريق خاسر، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو توطيد أواصر التعاون والإخاء بين الطلاب واكتشاف المواهب. وقد تم تكريم الفرق الفائزة وتسليمهم الميداليات، وتسليم كأس الدورة لمحافظة الأقصر.