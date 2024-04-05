التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي لأنشطة الوزارة وفعالياتها خلال هذا الأسبوع.

وأصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من يوم السبت 30 مارس حتى الخميس 4 إبريل 2024.

وزارة التربية والتعليم تعقد لقاء توعوي لرعاية الموهوبين

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لقاءً توعوياً لمديرى التعليم العام بجميع المديريات التعليمية بهدف رعاية الموهوبين والوصول بالطالب المصري إلي التنافسية العالمية، والتى نظمته الإدارة المركزية للتعليم العام على مدار يومي ٢٨ و٢٩ مارس الجارى بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يولى اهتماما غير مسبوق برعاية الموهوبين وتقديم كافة الإمكانات لهم، لذا تم هذا اللقاء بهدف تطوير القدرات والمهارات لدى الطلاب وتمكينهم من التعامل مع التحديات العالمية، والذي يستهدف مديرى التعليم العام بجميع المديريات التعليمية، للتوعية نحو "التنافسية العالمية".

وزير التربية والتعليم يترأس مجلس قيادات التعليم الفني

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس قيادات التعليم الفنى؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمنظومة التعليم الفنى والاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بقطاع التعليم الفنى باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري، كما استعرض الوزير التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفني.

وأضاف الوزير أن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل إحدى أهم سياسات الوزارة وعلى رأس أولويات خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029.

تكريم طالب موهوب بالشرقية

بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبل على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية الطالب إياد محمود عياد بالصف الثانى بمرحلة رياض الأطفال "KG2” بمدرسة الكيلانية الرسمية لغات بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية؛ حيث قام بتكريمه نظرا لمواهبه المتميزة والفريدة في مجال المعلومات العامة.

كما وجه الوزير برعاية الطالب وتطوير مواهبه لمواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد والتميز، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينه من تحقيق أهدافه وطموحاته العلمية.

وزير التربية والتعليم يزور مستشفى الناس

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بزيارة مستشفى الناس للأطفال، بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث كان في استقباله ورافقه خلال زيارته، الأستاذ حاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفى الناس، والعميد مصطفى فايد مدير الأمن والمشروعات.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بمجالى الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن ما نشهده الآن على أرض الواقع فى مستشفى الناس يؤكد هذا الاتجاه، وذلك من خلال سعتها الاستيعابية وقدرتها وأجهزتها الحديثة وأطبائها من كل أنحاء العالم، وإجراء العمليات الجراحية النادرة للأطفال.

وزير التربية والتعليم يجتمع مع قيادات هيئة محو الأمية

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، وذلك لبحث سبل تعزيز آليات محو الأمية وتنسيق العمل بين الجهتين والإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وتعليم الكبار بالوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير فى مستهل الاجتماع أن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم وتوليها اهتماما بالغا، وتتصدى لها، مشيرا إلى أن قضية الأمية هي قضية مجتمعية، وحل هذه القضية يتم بمشاركة وتضافر الجهود بين كافة الجهات وأبناء المجتمع.

إضاءة مؤسسات التربية والتعليم

فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتزامنًا مع اليوم العالمي لطيف التوحد الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم ٦٢/١٣٩ في ٢ إبريل ٢٠٠٩، وجهت الوزارة بإضاءة جميع المنشآت التعليمية التابعة لها بداية من مبنى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس باللون الأزرق "شعار التوحد"؛ للتضامن والمشاركة في الحملة العالمية (Light It Up Blue) للتوعية باليوم العالمي للتوحد.

وتأتي مشاركة وزارة التربية والتعليم بهذه الخطوة حرصا منها على نشر التوعية بالتوحد والحاجة الماسة لتحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي التوحد ودمجهم داخل المجتمع واستغلال قدراتهم وتمكينهم بالشكل الأمثل.

