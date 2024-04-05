مسلسل جودر الحلقة 11| بدء التخطيط لفتح كهف الكنوز على يد ياسر جلال

بدأت أحداث الحلقة 11 من مسلسل جودر، بحزن جودر، بسبب قلة الرزق، وقرر أن يستجيب إلى كلام الصياد الذى نصحه بالذهاب الى بحيرة قارون وسيجد الكثير من السمك ليصطاده، وذهب جودر إلى البحيرة ليفاجئ بمجيء أحد الأشخاص عبد الصمد « محمد الصاوي» على الخيل ويطلب منه أن يربطه ويلقي به في البحيرة، وإذا عاش سيكشف له السر وإذا توفي نصحه بالذهاب إلى التاجر المغربي عبد الرحيم «فتوح أحمد» ليسلمه الخيل ويتقاضى ١٠٠ دينار ذهب على شرط أن يعود للبحيرة اليوم الثاني.

و يفاجئ جودر، بشخص أخر يطلب منه نفس الطلب ويتقاضى 1٠٠ دينار ذهب الأخرى، وهذا المخطط قام به «أحمد بدير» فهو الذى أرسل له الصياد في البداية بسبب أن جودر الآن مهيأ لفك المرصد الخاص بالكهف والذى يتضمن فتح الكنور الأربعة بعد أن أتم سن الأربعين.

ويعود جودر، إلى مصر، وهو يملك الكثير من الأموال والسمك، ويذهب للشيخ عبد الله الحطاب، ليسأله عن الذى حدث معه، ويطلب منه أن يعود للبحيرة لأن ذلك عهد.

شخصية ياسر جلال

يجسد ياسر جلال شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد أبرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامي المقبل.

كما يجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.



مواعيد عرض مسلسل جودر

يعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024 حيث يعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث ينتمي المسلسل لـ فئة 15 حلقة.

القنوات الناقلة لـ مسلسل جودر

ومن المقرر أن مسلسل «جودر»، سيذاع خلال شهر رمضان المبارك، عبر شاشة القنوات التالية: ON، ON Drama، منصة watch.

أحداث مسلسل جودر

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.



أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.