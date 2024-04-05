السعودية ترفع أسعار النفط العربي الخفيف في آسيا والبحر المتوسط

كشف بيان لـ شركة أرامكو السعودية، اليوم الجمعة، أن المملكة رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا والبحر المتوسط.



وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي للمشترين في آسيا بعلاوة دولارين فوق متوسط عمان/دبي، بزيادة 30 سنتا عن سعر نيسان.

وجاءت الزيادة في أسعار الخام العربي الخفيف المتجه إلى آسيا متوافقة مع التوقعات.

وتوقعت خمسة مصادر في قطاع التكرير في استطلاع لرويترز ارتفاع السعر بما يتراوح بين 20 إلى 30 سنتا للبرميل مقارنة بأسعار نيسان.

ولن تتغير أسعار البيع الرسمية لعملاء شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة خلال الشهر، وستظل عند علاوة 30 سنتا فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وعند 4.75 دولار فوق أسعار خام أرجوس عالي الكبريت.

وكانت أكبر زيادة أعلنتها أرامكو في أسعار مايو من نصيب الخام العربي الثقيل.

وذكرت مصادر لرويترز قبل نشر الأسعار أن قلة المعروض من الدرجات المتوسطة والثقيلة بسبب صيانة حقول النفط في المملكة العربية السعودية، وتخفيضات إنتاج أوبك+ وارتفاع الاستهلاك المحلي في عدة دول منتجة في الشرق الأوسط، من المتوقع أن تدعم أسعار البيع الرسمية لشهر مايو للخام السعودي المتوسط والثقيل.

من ناحية أخرى، تراجعت خسائر مصافي تكرير النفط الآسيوية من زيت الوقود عالي الكبريت، مما عزز أسعار الخام السعودي الذي ينتج جزءا كبيرا من المخلفات.



أسعار الخام السعودي

وتحدد شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أسعار الخام السعودي بناء على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، على أساس العائدات وأسعار المنتجات.

وعادة ما تنشر أرامكو أسعار البيع الرسمية للخام السعودي في اليوم الخامس من كل شهر تقريبا، ليتحدد على أساسه اتجاه أسعار خامات النفط الإيرانية والكويتية والعراقية.

وهو ما يؤثر على نحو تسعة ملايين برميل يوميا من الخام المتجه إلى آسيا.

وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 203.09 مليار ريال سعودي (2022: 259.42 مليار ريال سعودي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 1,856.37 مليار ريال سعودي (2022: 2,266.37 مليار ريال سعودي) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وعلى مستوى أرباح "أرامكو" بالربع الأخير من عام 2023، فقد بلغ نحو100.22 مليون ريال، مقابل 115.23 مليون ريال في عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 13.02%.

كانت الشركة قد سجلت بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، تراجعاً بصافي الأرباح إلى 354.54 مليار ريال مقارنةً بــ 488.78 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 27.46%.